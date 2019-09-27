Главный тренер "Динамо" Хохлов пропустил тренировку команды

В московском футбольному клубе "Динамо" может произойти смена тренера, несмотря на то, что несколькими днями ранее руководство подтвердило полномочия Дмитрия Хохлова. Однако после поражения команды в Кубке России от владивостокского "Луча" (0:1) наставник не приехал на очередную тренировку.

Помощник главного тренера Юрий Никифоров сообщил футболистам, что Хохлов задерживается, передает инсайдер издания "Спорт-экспресс", но в итоге тренировку проводили члены штаба наставника без его участия. Игрокам также сообщили, что в пятницу, 27 сентября, перед вылетом на матч с "Ростовом", состоится общее собрание с участием руководства клуба.

Напомним, что про возможную отставку Хохлова говорят уже примерно три недели, поскольку "Динамо" провалило старт сезона и идет на 11-м месте в российской премьер-лиге. А теперь команда еще и выбыла из розыгрыша Кубка.