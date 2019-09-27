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Российско-грузинские отношения 56 минут назад

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27 сентября 201904:10

Генсек ООН приветствовал встречу Лаврова с главой МИД Грузии

Александр Щербак/ТАСС

Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал проведение первой с 2008 года встречи между главами МИД России и Грузии, которая прошла при посредничестве Швейцарии на полях Генассамблеи в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке со своим грузинским коллегой впервые с 2008 года, когда Тбилиси прервал дипотношения с Москвой.

В сообщении российского дипломатического ведомства говорится, что Сергей Лавров и Давид Залкалиани обсудили вопросы региональной безопасности.

До этого глава российского МИД встретился и с самим генсеком ООН. Лавров и Гуттериш обсудили ситуацию в Персидском заливе и в Сирии.

Кроме того, на заседании Совета безопасности по вопросам Африки Сергей Лавров говорил о том, что позиция Москвы в вопросах безопасности континента остается неизменной. Это позиция невмешательства.

"Развязанная НАТО восемь лет назад вооруженная интервенция в Ливии повергла страну в хаос, подорвала систему безопасности в Северной Африке, повлекла расползание оружия и преступных элементов по всему континенту. Ливия стала прибежищем и плацдармом для разномастных террористов, ряды которых пополняют боевики из Ирака, Сирии и других стран. Под угрозой безопасность стран Западной и Центральной Африки", — заявил министр.

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