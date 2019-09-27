На плавбазе "Петр Житников" продолжается борьба с задымлением

К операции по тушению пожара на плавбазе "Петр Житников" присоединился спасательный буксир "Сибирский".

В морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск" сообщили, что открытого огня на плавбазе нет, но сохраняется задымление. По информации источника, тушение гофротары – сложный процесс.

Ранее к плавбазе прибыли спасательные суда "Преданный" и "Атлас", пограничный сторожевой корабль "Чукотка" и рыболовецкое судно "Чемпион", передает "Интерфакс".

В ночь на 24 сентября в 48 километрах к юго-востоку от острова Итуруп в Тихом океане на плавбазе "Петр Житников" произошло возгорание тары в консервном цехе. Пострадавших нет. С плавбазы были эвакуированы 361 человек из 420. Оставшиеся на судне 59 человек ликвидировали пожар.