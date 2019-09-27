Япония отмечает рост военной активности России в Арктике и на Дальнем Востоке

Министерство обороны Японии считает, что Россия повысила свою военную активность в ряде регионов, включая Арктику, Ближний Восток, Дальний Восток, а также в районах недалеко от США.

Минобороны Японии ежегодно публикует Белую книгу, в которой описываются подходы Токио к основным вопросам безопасности.

В пятницу доклад за 2019 год был представлен правительству Японии на заседании кабинета министров. На этот раз в документе японцы отмечают повышение военной активности России в ряде регионов, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в Белой книге описывается оснащение Южных Курил (восемь островов, которые Япония требует от России: Итуруп, Кунашир, Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый): размещение в 2016 году ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" на Итурупе и Кунашире, а также истребителей Су-35 на Итурупе.

Также в докладе говорится о том, что учения "Восток-2018", в которых впервые принимали участие Китай и Монголия, стали самыми большими со времен Советского Союза.