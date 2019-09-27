Boeing, направлявшийся из Вены в Токио, совершил аварийную посадку в Хабаровске

Самолет из Японии заберет пассажиров Boeing, совершившего аварийную посадку в Хабаровске.

Резервный борт прилетит примерно через восемь часов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Воздушное судно экстренно приземлилось в Хабаровске около 6 утра по местному времени. По словам представителя аэропорта, в одном из двигателей упало давление масла.

Самолет японских авиалиний направлялся из Вены в Токио. На борту было 194 человека, в том числе 1 ребенок, передает "Россия 24". Посадка прошла успешно. Никто не пострадал. Пассажиров разместили в международном терминале и организовали питание.