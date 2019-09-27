АТР наказал Кириоса крупным штрафом и дисквалифицировал условно

Австралийский теннисист Ник Кириос, известный своим провокационным и скандальным поведением на корте и вне его, наказан руководством профессионального тура. Ассоциация теннисистов-профессионалов оштрафовала спортсмена на 25 тыс. долларов и дисквалифицировала на четыре месяца.

Кириос признан виновным в серьезном нарушении кодекса ATP во время августовского матча на турнире в Цинциннати, где его соперником был россиянин Карен Хачанов. Тогда 24-летний австралиец обозвал судью Фергюса Мерфи идиотом и картошкой, а после матча не пожал рефери руку.

Расследование, которое вел вице-президенто ATP Гэйл Дэвид Брэдшоу, признало вину Кириоса серьезной, так как за последний сезон это не первая его атака на судью. При этом теннисисту назначен полугодовой испытательный период, в который штраф и дисквалификация Кириоса будут условными. Они будут сняты, если в ближайшие 6 месяцев он сумеет сдержать себя и не проявит агрессии.