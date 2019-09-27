Правительство временно ограничит цены на гостиницы в Петербурге

Правительство России ограничит цены на гостиницы в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы по футболу УЕФА. Соответствующий проект размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Так, летом 2020 года установят минимальные и максимальные цены на размещение в отелях разного класса.

Самый бюджетный вариант в хостеле "без звезд" обойдется в 1 тысячу рублей за сутки. Номер высшей категории в пятизвездочной гостинице — будет на уровне 525 тысяч рублей.

Стандартные одноместные или двухместные номера в трехзвездочных отелях будут стоить не более 15 тысяч рублей за сутки, передает телеканал "Россия 24".