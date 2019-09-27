Российские ученые разработали систему борьбы с космическим мусором

Российские ученые смогут провести генеральную уборку на орбите. Исследователи из Самарского университета разработали систему борьбы с космическим мусором. Они построили модель буксира-коллектора.

Орбитальный уборщик будет действовать по принципу гравитационной ловушки — притягивать к себе объекты, а затем устранять их специальным лазером. Эта разработка должна решить так называемую мусорную угрозу.

В околоземном пространстве вращаются более 20 тысяч обломков, они несут опасность для космических аппаратов.

Весной этого года из-за столкновения с ними был разрушен спутник стоимостью 400 миллионов долларов. Разработка наших ученых уже получила высокую оценку от международных экспертов, передает телеканал "Россия 24".