Никита Кучеров забил победный гол в матче "Флорида" – "Тампа-Бэй"

В Национальной хоккейной лиге продолжаются выставочные матчи накануне старта регулярного сезона. Их очередную серию открыл поединок "Флориды Пантерз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Победили "молнии" – 5:2. Их российский лидер Никита Кучеров забил победную шайбу.

Матч начался с гола в ворота "Тампы", который оформил Типпет. Однако затем забивали гости, в том числе Пакетт, Стэмкос и Кучеров. Вторую шайбу престижа за "Флориду" забил россиянин Евгений Дадонов.