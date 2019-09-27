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27 сентября 201906:35

С сегодняшнего дня квадрокоптеры нужно регистрировать в Росавиации

С сегодняшнего дня квадрокоптеры нужно регистрировать в Росавиации

Владельцам дронов дадут месяц на постановку аппаратов на учет в Росавиации. Сегодня вступает в силу закон об обязательной регистрации беспилотников.

Теперь подняться в воздух без специального разрешения ведомства не смогут дроны весом от 250 граммов до 30 килограммов.

Для постановки на учет необходимо подать заявление в Росавиацию на включение аппарата в единый реестр беспилотников. Сделать это можно по почте и через портал Госуслуг. Запуск незарегистрированного дрона теперь обойдется владельцу в 50 тысяч рублей штрафа, передает телеканал "Россия 24".

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