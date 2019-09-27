Наместников помог "рейнджерам" справиться с "Филадельфией"

Очередной игровой день проходит в Национальной хоккейной лиге, где играются выставочные матчи. Однйо из центральных встреч дня стала игра "Нью_Йорк Ренйджерс" – "Филадельфия Флайерз". Матч завершился с футбольным счетом 2:1 в пользу "рейнджеров", а Владислав Наместников отметился голевым пасом.

Игра получилась хоть и напряженной, но не слишком зрелищной. "Рейнджеры" отркыли счет в концовке первого периода – это сделал Андерссон с паса Наместникова. А на 27-й минуте "летчик" Конекны счет сравнял. Победу "Нью-Йорку" принес гол Зибанежада в серии буллитов.