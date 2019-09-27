Комплекс "Бастион" запустил на Чукотке ракету "Оникс"

Минобороны впервые провело пуск крылатой ракеты из комплекса "Бастион" на Чукотке. "Оникс" стартовал на удалении от мишени в 350 километров, а 200 из них пролетел над сушей, что является рекордом для этого типа ракет.

Безопасность стрельб обеспечивали около 10 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации, сообщили департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Ранее комплексы "Бастион" никогда не использовались на Чукотке.