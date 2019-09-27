Судьба чешского филиала Thomas Cook решится до конца месяца

Судьба чешского подразделения британской компании Thomas Cook будет решена до конца сентября, заявили в Праге.

Сейчас рассматриваются три варианта: ликвидация, продажа или создание новой фирмы с сохранением нынешнего коллектива. В отличие от офиса в Лондоне, чешское подразделение, например, в прошлом году показало неплохие результаты: торговый оборот вырос на более чем на 20%, хоть и при сократившейся вполовину чистой прибыли.



Один из крупнейших в мире британский туроператор Thomas Cook в ночь на понедельник объявил о ликвидации и возвращении на родину всех своих британских клиентов. За границей по путевкам компании на тот момент находились около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч — британские граждане.