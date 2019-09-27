Две женщины подрались на борту самолета

Житель Екатеринбурга устроил пьяный дебош на борту самолета. Борт направлялся во вьетнамский город Камрань. В какой-то момент мужчина начал громко выкрикивать ругательства. На замечания экипажа он не реагировал.

"Установлено, что на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Екатеринбург – Камрань, во время полета 24-летний житель Екатеринбурга находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью, создавая реальную угрозу безопасности пассажиров авиалайнера. На замечания членов экипажа мужчина не реагировал", — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По возвращении в Россию дебошир был задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

Еще один инцидент в самолете произошел уже на рейсе Москва – Минеральные Воды, сообщает "Россия 24". Настоящую схватку на борту устроили две пассажирки. Между женщинами завязался конфликт, после чего обе перешли на нецензурную лексику. На замечания членов экипажа они никак не реагировали, а затем и вовсе одна из пассажирок ударила другую по голове. После приземления женщин доставили в полицию. в отношении них были заведены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство".