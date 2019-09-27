Житель Нижнего Новгорода изводит соседей лошадиным ржанием

Любитель лошадиных голосов поселился в одном из многоквартирных домов Нижнего Новгорода. Каждое утро как по расписанию он включает на полную мощность стереосистему со звуками конского ржания. На просьбы соседей сделать тише — не реагирует. Ни полиция, ни штрафы мужчину не пугают.

Что делать, если в подъезде поселился конь? Именно такую загадку пришлось разгадывать жильцам одного из домов по по улице Березовской в Нижнем Новгороде. Уже второй год пошел, как жить спокойно соседям не дает конское ржание.

С 5 до 9 вечера в будни и с 11 утра до 11 ночи в выходные, вот расписание по которому весь дом содрогается от так называемой "лошадиной песни".

Ржание за закрытой дверью. Ощущение, что за дверью находится настоящий конь, над которым издеваются, но соседи спешат сообщить — это стереосистема, а сосед издевается не над конем, а над ними.

"В шесть утра просыпаемся, топаем, как лошади, как он говорит и до девяти утра ему мешаем спать. Мы с мужем просыпаемся на работу, мои дети собираются в детский сад, в семь часов мы все выходим, то есть спи спокойно", — говорит жительница дома Елена Шмелева.

Все попытки разрешить конфликт заканчиваются неудачей, а часто и рукоприкладством со стороны громкого соседа.

"Мы уже устали с ним общаться, я знаете, как-то не выдержала здесь вот стояла и говорю, ну надо же идиот, он подошел мне, как дал по щеке, он распускает руки", — говорит соседка Алевтина Шалфеева.

Полицейские и участковый здесь частые гости, были даже суды.

"Я пыталась с сыном пообщаться, он просто не стал разговаривать. Я связывалась с супругой его, она сказала, что если вы его огородите, я буду только рада", — сказала старшая по дому Галина Седикова.

А это та самая квартира, к жильцам которой у любителя коней претензии. Сейчас около восьми часов вечера, находиться здесь практически невозможно, ржание доносится почти из каждого угла.

Не с первой попытки, но нам удалось достучаться до громкого соседа.

"То, что здесь происходит, это конкурс тупой и еще тупее, когда я полтора года подряд пытаюсь рассказывать одно и то же, я чувствую себя председателем жюри на этом конкурсе, понимаете?".

Спустя примерно полчаса полицейские повторили нашу попытку пообщаться с мужчиной.

Душераздирающие звуки прекратились, конь стих, правда всего на час, а далее та же песня зазвучала с новой силой, а ночью ее сменили громкие стуки, обратите внимание на время съемки.

"В 2019 году сотрудниками полиции в отношении данного гражданина составлено три протокола, судом было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей", — говорит старший специалист ОСМИ УМВД России по Нижнему Новгороду Анастасия Млявых.

По новому обращению соседей полицейские начали проверку, после которой примут решение, но соседи настаивают, мужчина нуждается в психиатрической помощи и может представлять опасность для себя и окружающих.

"Как правило, освидетельствование проводиться добровольно, но может быть произведено без его согласия, если есть согласие его законного представителя. Пункт А "непосредственная опасность" принимается расчет психиатром по заявлению, в принципе соседи, жители подъезда где живет этот товарищ, имеют юридическое право подать это заявление", — пояснил главный врач ГБУЗ НО "Клиническая психиатрическая больница №1 города Нижнего Новгорода" Юрий Сучков.

Чем же закончится лошадиная история — вопрос пока открытый.