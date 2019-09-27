"Эдмонтон" на выезде обыграл "Виннипег", у Бурдасова передача

В рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" на льду арены "Белл МТС" обыграл команду "Виннипег Джетс" со счетом 5:3 (1:1, 1:2, 3:0).

У победителей встречи по две шайбы забросили Томаш Юрчо и Итан Бир, а также единожды отличился Коннор Макдэвид, а у хозяев льда голами отметились Си-Джей Франклин, Такер Пулман и Габриэль Бурк.

Российский нападающий "нефтяников" Антон Бурдасов отыграл 14 минут 11 секунд и записал на свой счет одну результативную передачу.

В следующем матче предсезонки НХЛ "Эдмонтон", одержавший вторую победу в последних пяти матчах, в воскресенье, 29 сентября, на выезде сыграет с "Калгари", а "Виннипег", потерпевший второе поражение кряду, в тот же день встретится с "Миннесотой".