Дубль Луиса Адриано помог "Палмейрасу" разгромить "ССА Масейо"

В матче 21-го тура чемпионата Бразилии по футболу "Палмейрас" на поле домашнего стадиона "Пакаэмбу" в Сан-Паулу разгромил команду "ССА Масейо" со счетом 6:2.

У победителей встречи дублем отметился бывший нападающий московского "Спартака" Луис Адриано. Для 32-летнего форварда это уже шестой мяч в сезоне. Ранее бразилец оформил хет-трик в противостоянии с "Флуминенсе". ( https://www.vesti.ru/doc.html?id=3187801)

"Палмейрас" одержал пятую победу кряду и с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата Бразилии "зелено-белые" 29 сентября на выезде сыграют с "Интернасьоналем".