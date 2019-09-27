Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы

В матче 1/2 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд сборная Словении на домашней площадке в городе Любляна обыграла национальную команду Польши со счетом 3:1 (25:23, 24:26, 25:22, 25:23).

У победителей встречи самым результативным стал Тин Урнаут, в активе которого 18 очков, а у поляков больше всех набрал Вильфдредо Леон – 22 очка.

Таким образом, сборная Словении, выбившая из турнира команду России, вышла в финал чемпионата Европы, где сыграет с победителем противостояния Сербия – Франция.