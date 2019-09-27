Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

ЦБ обещает бороться с возросшим количеством мошеннических звонков клиентам банков с подменой номера кредитной организации по нескольким направлениям. Планируется создать актуальную базу телефонных номеров операторов связи, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

Летом в РФ наблюдался резкий рост числа мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации​​​. За июнь-август Банк России отравил операторам связи данные 2,5 тысячи номеров, с которых звонили клиентам банков.

В 218 случаях операторы связи заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, в 198 — выявили подмену номера банка. Однако, в более чем 2 тысячах случаев операторы связи отказались принять меры реагирования из-за "отсутствия правовых оснований".