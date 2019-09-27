Парижане часами стоят в очереди, чтобы оставить соболезнования в связи с кончиной Ширака

Сотни парижан собрались у Елисейского дворца, чтобы отдать дань памяти бывшему президенту Франции Жаку Шираку. Они оставляли записи в книге соболезнований. Вечером в память об экс-президенте погасли огни Эйфелевой башни.

Погасшая Эйфелева башня очень точно передает настроение всей Франции. Уход Жака Ширака сравнивают с закатом целой эпохи. Дважды премьер, дважды президент, 18 лет он был мэром Парижа, дышал политикой, при этом увлекался культурой, отличался невероятной эрудицией и интеллигентностью.



Жак Ширак считается самым любимым президентом Пятой республики после Шарля де Голля. За сухой статистикой поистине народная любовь. Елисейский дворец открыли ночью, чтобы всех желающие могли прийти и оставить запись в книге памяти. Несмотря на поздний час, людей так много, что очередь выходит далеко за пределы дворца. По самым скромным подсчетам на улицах под мелким моросящим дождем несколько сот человек.

- Долго уже ждете? - Мы пришли сюда в 9:30 и вот стоим уже два часа. - Готовы ждать дальше? почему? - Потому что я думаю, это важно сегодня здесь присутствовать. Это президент, который олицетворял истинную Францию, французское видение. И хотя он не был президентом моего поколения, мы здесь, чтобы сказать ему спасибо.

Поток людей не иссякает, двери Елисейского будут открыты вплоть до воскресенья. Нынешний хозяин дворца Эммануэль Макрон вместе с супругой свои соболезнования выразил лично, он, отменив все дела, приехал домой к семье Ширака, а после выступил с обращением к французам.

"Президент Ширак олицетворял идею Франции. Независимой, гордой, способной выступить против неоправданной военной интервенции в Ирак в 2003 году без мандата ООН. Он воплощал эту идею, когда стремился остановить войну в бывшей Югославии, когда работал над восстановлением мира и безопасности в Ливане. Это Франция, которая принимает свою историческую роль в мироздании", — подчеркнул Макрон.

"Спасибо, что руководил Францией, спасибо, что столько привнес французскому народу и другим народам мира", — говорит женщина, которая пришла оставить свои соболезнования. У здания мэрии установили гигантский экран, на которым словно вспышки из прошлого — самые яркие фотографии Жака Ширака, на которых он всегда в окружении людей.

Коллекционер, знаток восточной культуры, ценитель Африки и русофил, еще в юности перевел на французский "Евгения Онегина", а будучи президентом немало сделал для укрепления связей между Россией и Францией. "Очень грустно, это был великий политический деятель. Он сделал многое для продвижения Франции", — говорит мужчина.

По всей стране приспущены государственные флаги, понедельник объявлен днем траура. Тогда же в полдень в Париже пройдет траурная месса. Церемоний прощания будет несколько. Похоронят Ширака на следующей неделе, но вот где — пока неясно. Окончательное решение примет его семья.