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27 сентября 201910:20

На Волге вспыхнул сухогруз с железом

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На Волге под Тольятти загорелся перевозящий железо сухогруз, на борту которого находятся 12 членов команды, сообщили в региональном управлении МЧС. Самостоятельно справиться с огнем им не удалось, к месту прибыл пожарный катер.

 

Огонь на 113-метровом "Волго-Балте-205" вспыхнул около четырех часов утра, когда сухогруз находился примерно в 500 метрах от берега в районе Федоровских лугов. Девять членов команды самостоятельно покинули борт на шлюпке, еще троих позже эвакуировал пожарный расчет. Пока что спасателям не удалось справиться с огнем.

 

Обгоревший сухогруз следовал Санкт-Петербурга в Астрахань, куда должен был доставить 300 тонн металлоконструкций.

О причинах ЧП ничего не сообщается.

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