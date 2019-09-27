На научный форум памяти Пржевальского в Смоленск приехали путешественники со всего мира

Научный форум памяти Пржевальского проходит в Смоленске. С докладами на него приехали путешественники и ученые со всего мира: Австрии, Германии, Австралии, США, а также стран ближнего зарубежья и российские специалисты.

Известный всем со школьной скамьи путешественник Николай Михайлович Пржевальский родился в 1839-м, так что в этом году научное сообщество отмечает его 180-летие. На форуме прозвучат доклады и выступления, состоятся пленарные и секционные заседания. Встречи и лекции пройдут в культурно-выставочном центре имени Тенишевых и Смоленском госуниверситете.

Накануне работа первого дня форума завершилась возложением цветов в сквере у памятника путешественнику. Завтра участники чтений посетят национальный парк "Смоленское Поозерье".

Организатор конференции — Смоленское отделение Русского географического общества, сообщает ГТРК "Смоленск".