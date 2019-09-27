"Знай свое место, животное!": пассажиры привязали к креслу пьяного авиадебошира

Житель Екатеринбурга смог спокойно отдохнуть во Вьетнаме после того, как закатил на борту самолета пьяный скандал. Однако по возвращении из Камрани ему пришлось проследовать в участок, а не отправиться домой — за хулиганство 24-летнему туристу грозит вплоть до пяти лет в колонии, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Не можете с одним человеком справиться, твари! Знай свое место, животное!" — угрожал скрутившим его стюардам и пассажирам молодой человек.

Разворачивать самолет капитан не стал, благополучно доставив туристов во Вьетнам. Дебошир провел большую часть перелета в связанном состоянии, к моменту приземления он уже протрезвел, хотя и продолжал оскорблять экипаж.

Проведя около двух недель на курортах Вьетнама, молодой человек вернулся в Екатеринбург, где его у трапа самолета встречали полицейские. Меру пресечения хулигану пока не избрали, но за дебош он может отправиться в колонию на срок до пяти лет.

На другом рейсе, Москва — Минеральные Воды, подрались две пассажирки, да так, что разнять их не могли члены экипажа. По прибытии он отправились в отделение.