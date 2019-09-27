Шнур в своем стиле раскритиковал запрет жарить шашлыки на балконах

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров нередко откликается на резонансные новости страны в стихотворной форме.

Недавно он иронично отреагировал на свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова, а теперь опубликовал стих о новости вчерашнего дня.

Речь идет о запрете жарить на балконах шашлыки, зажигать свечи и курить.

В стихотворных строках в стиле Шнура, как всегда, присутствует ненормативная лексика. Суть же мнения музыканта об этом запрете сводится к тому, что его инициаторы неправы, поскольку "жизнь течёт на лоджиях", женщины с мужчинами там курят, "шашлыки свои жуя", и "нет другой тут развлекухи".

Сообщение о том, что на балконах и лоджиях с 1 октября запрещается открытый огонь, вызвало большой резонанс в Сети.

Многие сочли, что это касается в том числе и курения на балконах, на что ряд экспертов уточнил: речь идет о запрете открытого огня, а во время курения сигарета не горит, а тлеет.

Таким образом, тут же для любителей подымить на балконе нашлась лазейка: пользователи в Сети пишут, что прикуривать можно в квартире, а курить выходить на балкон, и в таком случае не вполне понятна суть этого запрета.