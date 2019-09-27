Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов. Поправки в Воздушный кодекс России были утверждены еще в мае и с сегодняшнего дня официально вступили в силу, напоминает ГТРК "Амур".

Как прокомментировали эту новость в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте, все, у кого уже есть беспилотные летательные аппараты, должны в обязательном порядке поставить их на учет. На это у владельцев квадрокоптеров есть месяц. Если устройства ввезены или приобретены в России уже после вступления в силу правил, их нужно поставить на учет в течение 10 дней. Если же ваш летающий друг весит меньше 250 граммов, можно не оповещать о его наличии Росавиацию.

Обязательными для всех беспилотнков являются правила полета. Запретными территориями являются воздушные пространства аэропортов, так называемые контролируемые, а также особые воздушные пространства и ряд других. При нарушении закона физическое лицо заплатит штраф до 50 тысяч рублей, юридическое — до трехсот.