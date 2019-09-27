Полосатый карнавал пройдет по улицам Владивостока в День тигра

Владивосток готовится отметить День тигра. В течение двух дней столица региона будет окрашена в черно-оранжевый цвет. Одно из долгожданных событий юбилейного дня тигра — это карнавал. В этом году на нем ожидается в три раза больше участников шествия, по сравнению в прошлым. Уже заявились на больше 60 организаций.

Вторую неделю ученики школы №9 придумывают костюмы для своей колонны к Дню тигра. Она будет одной из длинных до 80-ти метров — большая голова и туловище в восточном стиле. Пока старшие классы мастерят основу, малыши готовят рыже-черные помпоны. Зоозащитники Аня и Андрей тоже превратятся в любимцев детей — плюшевых панду и тигра. Каждое перевоплощение способствует похуданию, — смеются ребята. Ведь костюм-шкура тяжелый, зато эмоций много. Эту лапу пожмут за день сотни раз.

Как напоминает ГТРК "Владивосток", тигриный карнавал — самое главное событие предстоящего праздника. Полосатая колонна стартует от Покровского парка и пройдет по Океанскому проспекту и сделает остановку на Центральной площади.

Стоит отметить, что Владивосток стал первым городом в мире, который придумал тигриную традицию. В ближайшие выходные приморцев ждут мастер-классы, спортивные соревнования, тигриный карнавал и вечерний концерт. Кроме того, гостей праздника ждут анимационные площади и уникальные выставки, где можно не только увидеть мир глазами Амурского тигра, но и услышать разговоры растений.