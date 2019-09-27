Погода на выходные: потепление придет с запада

Последние выходные сентября во многие регионы принесут потепление. Как сообщает Центр погоды ФОБОС, влажный, но теплый воздух из южной Атлантики идет на Русскую равнину с западных регионов, так что уже 29 сентября она окажется в зоне влияния теплого фронта, хотя местами пройдут дожди.

В Москве 28 сентября будет солнечно и без осадков, хотя и прохладно, а в воскресенье, 29 сентября, небосвод закроют плотные облака, местами пройдет небольшой дождь. Ожидаемая дневная температура плюс 10-12 градусов.

В Петербурге ближайшая суббота будет солнечной, а в ночь на воскресенье начнутся дожди при температуре плюс 10-12.

А вот на Дальнем Востоке, Кавказе и Кубани в конце сентября еще настоящее "лето".

В Хабаровске и Владивостоке в ближайшие выходные ожидается плюс 22-25 градусов, да и в целом на юге Дальнего Востока будет солнечно и тепло.

В Ростове-на-Дону, Анапе, Краснодаре и Ялте плюс 25-28 и солнечно, в Сочи и Нальчике около плюс 25 градусов, но ожидается ливневой дождь.

Грозовые ливни пройдут 28 сентября и вгорах Северного Кавказа.

На Русском Севере дождливо будет только в Заполярье. В Мурманске в ближайшую субботу до плюс 8, в воскресенье — не выше плюс 3 с дождем и временами — с мокрым снегом.

В Архангельске без осадков, около плюс 10, в Сыктывкаре – плюс 5-8 градусов и без существенных осадков.

В Черноземье 28 сентября ожидается солнечная погода, а вот в воскресенье будет облачно и дождливо.

В Липецке, Воронеже и Белгороде в ближайшую субботу ожидается плюс 14-17 градусов, а воскресенье — не выше плюс 13.

В Поволжье, которое находится в зоне антициклона, сохранится солнечная, прохладная и сухая погода: в Нижнем Новгороде, Пензе и Саратове столбики термометров покажут плюс 11-13 градусов.

А вот на Урале сохранится холодная погода, в субботу местами пройдут небольшие дожди, температура в Екатеринбурге и Челябинске не превысит плюс 3-5 градусов.

В Западной Сибири, которая находится в зоне влияния циклонов, в ближайшие выходные будет облачно и дождливо. В Новосибирске около плюс 10, в Омске 28 сентября ожидается плюс 8-10, а 29 сентября не выше плюс 5 градусов.