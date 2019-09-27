В Подмосковье пройдет Первый спортивный фестиваль электротранспорта

В субботу, 28 сентября, в Красногорске на стадионе "Зоркий" состоится Первый спортивный фестиваль электротранспорта, организатором которого выступает Российское Общество развития электровелосипедного и электромоторного спорта.

Более 200 спортсменов-любителей примут участие в фестивале. Почетными гостями мероприятия будут заслуженные мастера спорта: Иван Мищенко, победитель велогонки Мира-81, Саид Гусейнов, многократный чемпион СССР на треке, победитель велогонки мира 1978 и 1980 гг., Юрий Трофимов, чемпион мира и России по маунтинбайку 2005 года.

Во время заездов пройдут мастер-классы, презентации элетротранспортных средств, демонстрации и тест–драйвы. Победители получат призы, дипломы и ценные призы от спонсоров, вручат которые гости – известные российские велогонщики.