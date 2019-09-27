Герман Широков: Петербург должен стать площадкой, где обсуждаются новые решения для Арктики

26 сентября 2019 года в региональном информационном центре ТАСС в Санкт-Петербурге прошло выездное заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) "Стратегическая сессия — Арктика 2035".

На мероприятии представители Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, НИИ Арктики и Антарктики, Ассоциации полярников России и других организаций, связанных с развитием Арктики, обсудили региональное видение Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, которую в настоящее время разрабатывает Минвостокразвития России. Стратегическая сессия продолжила серию мероприятий, которые состоялись в Мурманске, Архангельске, Петрозаводске, Якутске и пройдут осенью во всех регионах АЗРФ.

"Исторически Санкт-Петербург всегда являлся главным, опорным городом для покорения и освоения Севера. Этой традиции уже несколько веков. В городе сконцентрировано большое количество научных организаций, оплотов инженерной мысли в области судостроения, строительства. Значение города трудно переоценить, и мне кажется очень важным зафиксировать его роль в будущей арктической стратегии", — сказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, который принял участие в мероприятии с помощью видеоконференцсвязи.

Арктику необходимо сделать модной, заразить северной романтикой молодых и активных людей с помощью кино и массированных медиакампаний, как это делалось несколько десятилетий назад, считает директор РИЦ ТАСС Александр Потехин. В первую очередь нужно решить прагматичные вопросы, такие как вопросы разделения континентального шельфа, межрегионального и международного нормативно-правового взаимодействия, подчеркнул депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Ивченко.

"Мы, безусловно, приветствуем то, что в Санкт-Петербурге появился информационно-аналитический центр ПОРА. Это еще раз подчеркивает роль города в развитии Арктики. Кроме того, это позволит нам выполнять коммуникационную функцию, функцию площадки, где обсуждаются новые решения. Безусловно, мы будем очень тесно работать вместе, так как только общими усилиями мы можем достичь результата", — сообщил Герман Широков, председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики.

Участники сессии познакомились с интерактивной цифровой платформой www.arctic2035.ru, разработанной ПОРА. С ее помощью любой житель России может отправить свои предложения для включения в Стратегию развития Арктики.

"Стратегическая сессия получилась очень содержательная и по-хорошему эмоциональная. Это была именно общественная дискуссия. Прозвучала информация из первых уст об уникальном опыте ученых и практиков Санкт-Петербурга, а также о широких арктических компетенциях Северной столицы, которые могут и должны быть востребованы в рамках создаваемой Стратегии. Среди поднятых в этот раз тем особо отмечу вопрос взаимоувязки действующих документов стратегического планирования", — сказал генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Борис Тарасов, который выступил модератором стратегической сессии.

В заседании также приняли участие представители Российского географического общества, Арктического инновационного кластера СЗФО, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова и других федеральных и региональных организаций, деятельность которых затрагивает АЗРФ. Все озвученные на сессии предложения будут выложены для обсуждения на сайте www.arctic2035.ru.