Момент обрушения минарета после землетрясения в Стамбуле попал на видео

В результате сильного землетрясения в Стамбуле пострадали 34 человека, 10 из них остаются в больницах. Различные повреждения получили 473 здания, сообщил в пятницу вице-президент Турции Фуат Октай.

Несколько подземных толчков магнитудой 5,8 были зафиксированы днем 26 сентября в крупнейшем городе Турции. Эпицентр располагался в Мраморном море в 65 километрах к западу от Стамбула, очаг залегал на глубине 12 километров. За прошедшие часы в этом районе было зафиксировано 188 афтершоков.

Дрожь земли стала причиной повреждения 473 зданий, самой известной "жертвой" оказалась мечеть Хаджи Ахмета — у нее обрушился один из минаретов. Этот момент попал на видео. В большинстве зданий специалисты в ходе осмотра обнаружили только трещины, никаких серьезных повреждений не зафиксировано.

Помощь медиков потребовалась 34 пострадавшим, 10 из них остаются в больницах, но их жизням ничего не угрожает.