"Свое надо использовать": Лукашенко пообещал перейти на отечественную косметику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен полностью перейти на белорусскую косметику.

В пятницу он посетил минский завод "Витэкс" – крупнейшего производителя косметики в Белоруссии. Он пообещал, что больше никогда не будет пользоваться импортными средствами.

"Всю импортную повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать", — сказал Лукашенко.

По его словам, вся зарубежная продукция не лучше белорусской. "Все оно примерно одинаковое. Но эта — из местного сырья", — сказал он.

Лукашенко поручил помогать продажам белорусской косметической продукции за рубеж, но и не забывать о внутреннем рынке. Как сообщает агентство Белта, белорусский лидер попросил подарить каждой из присутствовавших женщин какое-нибудь косметическое средство и пообещал, что все оплатит сам.