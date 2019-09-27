В мэрии Ростова-на-Дону рассказали, станет ли чиновницей модель Playboy

В прессе Ростова-на-Дону в последние дни бурно обсуждалось сообщение о том, что известная своими "горячими" фотосессиями в откровенных мужских журналах 25-летняя ростовчанка Мария Лиман получила предложение возглавить пресс-службу мэрии в родном городе.

Как написала Мария в своем "Инстаграме", приглашение она получила от ЛДПР, и решила его принять. Но с одной оговоркой: пока она живет и учится в Лондоне, там ей очень нравится и вообще ее мечта – стать актрисой и получить "Оскар".

Однако, призналась Лиман, она хотела бы поработать и на благо родного города.

Впрочем, уже вскоре после этой публикации на нее отреагировали в ростовской мэрии. Там сказали, что данная должность занята.

Прокомментировали публикации в местных СМИ о возможной работе "горячей" модели в качестве чиновницы и в ЛДПР.

Руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Ростовской области Евгений Федяев в комментарии РИА Новости пояснил, что Лиман " обладает хорошим чувством юмора".

Он пояснил, что партия не может рекомендовать кого-то на работу в мэрии, а само предложение взять фотомодель на должность пресс-секретаря было шуткой.

По словам Федяева, это была "ответная реакция на кадровую политику администрации города Ростова", поскольку ранее на пост главы отдела по борьбе с коррупцией в городской администрации была назначена 26-летняя победительница конкурса "Мисс Шахты-2011" – "любительница пилатеса и дорогих ресторанов" Екатерина Герасимова.

Кроме того, отметил с иронией представитель ЛДПР, администрация Ростова-на-Дону тратит около 40 миллионов рублей в год на самопиар, так что "Лиман, у которой более 500 тысяч подписчиков, сэкономила бы эти деньги, размещая информацию о деятельности администрации на своей странице".

Знала ли сама модель, что предложение о работе чиновницей в мэрии было шуткой, или приняла его за чистую монету, неизвестно.