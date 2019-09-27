Квят начнет гонку домашнего этапа Формулы-1 с последнего ряда стартовой решетки

Российский гонщик итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят начнет гонку 16-го этапа Формулы-1 – Гран-при России с последнего ряда стартового поля, об этом сообщила пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

На болидах "Ред Булл" и "Торо Россо" установили новые моторы Honda, из-за чего Макс Ферстаппен, Александр Албон и Пьер Гасли получат по пять позиций штрафа. Квяту же полностью обновят силовую установку. Из-за чего россиянину придется начать гонку с последнего ряда стартовой решетки.

Компанию Даниилу составит польский гонщик Роберт Кубица, которому заменят двигатель внутреннего сгорания, турбину и модуля MGU.