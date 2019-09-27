"Сквер Ангелов": депутаты одобрили переименование сквера на месте "Зимней вишни"

Сквер на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" переименовали. Сегодня на заседании Кемеровского городского совета народных депутатов был рассмотрен вопрос "О присвоении наименования скверу, расположенному в Заводском районе города Кемерово".

На сайте городской администрации проведено голосование за название сквера на месте сгоревшего торгового центра, напоминает ГТРК "Кузбасс". В опросе приняли участие более 17 тысяч горожан. Больше всего — 47,7 процентов набрал вариант "Сквер Ангелов". Народные избранники единогласно согласились с что изменением названия, так как общественное пространство фактически является парком.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" произошёл 25-26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и третьим этажами. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале. На территории Кемеровской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования. В результате пожара погибло 60 человек, из них 37 детей.