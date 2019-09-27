Путин пока не принял решения по похоронам Ширака

Владимир Путин пока не принял решения относительно участия в похоронах Жака Ширака. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время во Франции идет обсуждение деталей прощания. Как только появится четкая информация, президент будет принимать решение.

"Если такое решение будет принято президентом, мы вас проинформируем", — пообещал Песков журналистам.



Бывший президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни. Как сообщает РИА Новости, Ширака похоронят на парижском кладбище Монпарнас рядом со своей старшей дочерью Лоранс. Она скончалась три года назад от сердечной недостаточности. Церемония похорон будет приватной​​​. Дата и время похорон пока не называется.

Церемония национального прощания с Шираком состоится в Доме Инвалидов в воскресенье, 29 сентября. 30 сентября объявлено во Франции днем траура.