Россия ответит северокорейским браконьерам "энергичными мерами"

Ситуация с браконьерами из КНДР, освоивших незаконный вылов в территориальных водах РФ в Приморье, требует энергичных мер, однако на отношениях с властями этой страны данная ситуация никак не скажется. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о задержании российскими пограничниками трех шхун и нескольких мотоботов с 262 браконьерами из КНДР в Приморье​​​. Их доставили в приморский город-порт Находка, незаконный улов изъяли.

В середине сентября при задержании в том же районе другие браконьеры из КНДР напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного – из огнестрельного оружия. Один из северокорейцев получил травмы и позже скончался.