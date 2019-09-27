Появилось видео с места столкновения трамвая и грузовика на юге Москвы

Утром в пятницу, 27 сентября, на Загородном шоссе в Москве произошло столкновение трамвая и грузового автомобиля. Очевидцы опубликовали в Сети кадры с места происшествия.

Как сообщает ТАСС, в результате инцидента пострадали два человека.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика, который не уступил дорогу маршрутному транспортному средству.