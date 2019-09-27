Песков об избирательном законодательстве: четкой позиции нет

В Кремле пока нет четкой позиции о необходимости избирательной реформы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас идет экспертное обсуждение, мнение главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой важно и учитывается. На вопрос рассматривается ли опция "оставить все, как есть" в данном вопросе, Песков ответил: "Изначально не отвергается ни одна опция вообще", передает "Интерфакс".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Памфилова подготовила пакет предложений по изменению избирательного законодательства. В частности, она предлагает отметить досрочное голосование, а также установить 5-процентный порог для сбора подписей муниципальных депутатов на выборах глав регионов и заксобрании. Кроме того, глава ЦИК считает нужным с 3 до 0,5 процента предел подписей избирателей для выдвижения в депутаты.