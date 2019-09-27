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27 сентября 201913:25

У президента почти не осталось курящих коллег

Валерий Шарифулин/ТАСС

В Кремле поддерживают запрет курения на балконах жилых домов, президент РФ Владимир Путин всегда отрицательно относился к курению, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле позитивно относятся к решениям, помогающим спасать человеческие жизни.

"Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия, общественный резонанс, поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения", — сказал Песков.

Кроме того, Песков отметил, что Путин выступает за здоровый образ жизни, а среди его коллег-президентов осталось мало курильщиков.

"Их меньше, чем пальцев на руке. Президент всегда не приветствовал курение, является сторонником здорового образа жизни", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что служащие и сотрудники, работающие с президентом не курят, передает "Интерфакс".

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