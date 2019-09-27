"Поджигатель звезд": Игорь Матвиенко рассказал о суточном браке с Джуной

Игорь Матвиенко известен всей стране как продюсер таких мега-популярных групп, как "Любэ" и "Иванушки International", именно он вывел на эстраду и сделал звездами Викторию Дайнеко, Сати Казанову, Михаила Гребенщикова, группы "Корни" и "Фабрика".

Кстати, именно Матвиенко написал звезде 1990-х Жене Белоусову его главный хит – песню "Девчонка-девчоночка", и она стала для Игоря судьбоносной.

Снявшись в клипе на эту песню в роли ловеласа, который соблазняет юную девушку, Матвиенко после долгих поисков своей женщины, наконец, ее нашел. Героиня этого клипа Настя стала его женой и матерью троих детей.

До этого у Матвиенко было несколько попыток создать семью, но все они заканчивались разводами.

Однако самая громкая свадьба, вызвавшая в свое время немало пересудов, - с известной целительницей Джуной, которая была намного старше Матвиенко. Правда, супружеского союза не получилось совсем: он продлился всего сутки, и не дошло даже до брачной ночи.

В "Судьбе человека" Матвиенко признается, что в сам момент свадьбы они оба поняли, что делают ошибку.

Однако Игорь с теплотой вспоминает и саму Джуну, и ту необычную атмосферу, которая была в ее доме.

Что рассказывает Матвиенко о людях, которые собирались у Джуны? Как характеризует свои браки до встречи с Настей? С какими артистами работает сейчас?

Благодаря чему удается добиваться фантастической популярности музыкантов, которых продюсирует Матвиенко? Как оказался в "Любэ" Николай Расторгуев? И правда ли, что самого известного продюсера страны в детстве не хотели принимать в музыкальную школу?

Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – Игорь Матвиенко.