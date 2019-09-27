Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева избрана мэром Тулы

В пятницу, 27 сентября, на первом очередном заседании Тульской городской Думы шестого созыва депутаты избрали Ольгу Слюсареву новым мэром города Тулы. Кандидатуру олимпийской чемпионки поддержало большинство голосовавших.

Ольга Анатольевна торжественно приняла присягу. Как сообщает пресс-служба администрации города, символический ключ от Тулы ей передал председатель Тульской городской Думы пятого созыва Юрий Цкипури.

"Благодарю депутатов за оказанное мне высокое доверие. Я всегда вспоминаю слова своих учителей-наставников. Они мне говорили, что второстепенных или неважных стартов нет, – сказала Слюсарева. – Меня учили тому, что гимн России звучит и флаг поднимают только в честь победителя. Считаю, что каждый из нас должен осознать, что мы являемся главным звеном большой цепи. Единую команду ждет успех, и мы добьемся высоких результатов ради будущего нашего города".

Напомним, Слюсарева – заслуженный мастер спорта России, шоссейная и трековая велогонщица. В 2004 году Ольга Анатольевна завоевала золото Олимпийских игр в Афинах. Также она шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы