Признаки иноагента и оправдания экстремизма: Deutsche Welle могут лишить аккредитации

В пятницу, 27 сентября, на заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России были представлены выводы экспертов по публикации Deutsche Welle в Twitter во время одной из несанкционированных акций протеста в Москве.

В заключении лингвиста указано, что побуждение "Москва, выходи!" осуществляется в явной форме, поскольку в нем присутствуют прямая адресация, а также использование глагола в повелительном наклонении. При этом в реплике не было никаких признаков цитирования. Специалист отметил, что почти все авторы комментариев к данному сообщению Deutsche Welle восприняли помещенную в заголовок фразу как призыв к выходу столицы для продолжения протестных акций.

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России направит материалы по нарушению законодательства со стороны немецкой медиакомпании в Роскомнадзор, Минюст, Генпрокуратуру, сообщает "Интерфакс". Василий Пискарев отметил, что есть папка с экспертизами, которая подтверждает деятельность и нарушение закона со стороны Deutsche Welle. По его мнению, необходимо поставить вопрос об ответственности. Для комиссии Госдумы важно, чтобы наказание было неотвратимым.

Василий Пискарев сообщил, что на основании материалов, полученных думской комиссией, аккредитация Deutsche Welle может быть приостановлена либо вовсе прекращена.

Кроме того, комиссия намерена изучить материалы "Медузы", Русской службы BBC, "Радио Свобода" и других медиаресурсов на предмет нарушения российского законодательства, сообщает ТАСС.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев после заседания рассказал, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России намерена инициировать большие парламентские слушания по проблеме вмешательства в суверенные дела государств. По его словам, без этого сегодня невозможно донести до мирового сообщества весь беспредел, который происходит вокруг истории вмешательства. Шхагошев отметил, что в слушания будут привлечены Россия, США, Франция, страны Ближнего Востока, обвиняемые во вмешательстве, а также те, кто обвиняет.

Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России была создана в августе 2019 года после заявления представителя МИД Марии Захаровой.