Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

Продолжение эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal привело бы к трагическим последствиям. Так считает глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк.

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков. Как сообщает РИА Новости, Вожняк добавил, что недостающие объемы топлива теперь будут поступать в Польшу через Украину.

Opal — сухопутное продолжение "Северного потока-1". С 2013 года "Газпром" использовал лишь на 50 процентов мощности Opal. В 2016 году Еврокомиссия расширила доступ к трубе. Однако Польша подала иск в Европейский суд, и осенью этого года решение было отменено. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода. Поставки по Opal были снижены 14 сентября, при этом была увеличена прокачка по газопроводу Nel.