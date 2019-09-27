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27 сентября 201914:15

Формула-1. Леклер – лучший в первой практике Гран-при России, Квят – 19-й

EPA

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в первом сессии свободных заездов на этапе Формулы-1 в России. 21-летний монегаск преодолел 20 кругов, в лучшем из которых показал время одна минута 34,462 секунды.

Вторым стал гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен (+ 0,082), а замкнул тройку лидеров еще один представитель "Феррари" Себастьян Феттель (+0,543).

Россиянин из "Торо Россо" Даниил Квят (+4,088) стал 19-м. Уроженец Уфы проехал лишь пять кругов, после чего был вынужден остановиться из-за технических проблем с машиной.

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