"Охотник" и Су-57 совершили первый совместный полет

Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" большой продолжительности полёта и истребитель пятого поколения Су-57 отработали взаимодействие в первом совместном полете, сообщили в Минобороны России, отметив, что "Охотник" был использован в качестве наводчика Су-57, полет продолжался 30 минут.

В настоящее время в России нет на вооружении ударных беспилотных летательных аппаратов, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в небо 3 августа 2019 года на одном из испытательных аэродромов оборонного ведомства. Его длина — 19 метров, а размах крыльев — 14 метров, что сопоставимо с параметрами истребителя Су-57. Боевая нагрузка — 6 тонн. Радиозаметность — меньше, чем у Су-57. Дальность полета "Охотника" составляет около 6 тысяч километров, а высота полета — 18 км.

Известно, что воздушно-космические силы России начнут получать серийные ударные беспилотники "Охотник" с 2025 года.