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Конфликт в Сирии 20 минут назад

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27 сентября 201915:09

Террористы улучшают беспилотники, атакующие Хмеймим

Террористы улучшают беспилотники, атакующие Хмеймим

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что боевики постоянно работают над улучшением дронов, атакующих российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

По словам Конашенкова, в ведомстве видят, как от раза к разу беспилотные летательные аппараты пытаются совершенствовать. Представитель Минобороны отметил, что это касается, прежде всего, систем навигации и управления, систем сброса — в меньшей степени, сообщает РИА Новости.

Игорь Конашенков рассказал, что дальность дронов уже составляет до 250 километров, а высота до 4,5 километра. При этом представитель ведомства отметил, что за два года было уничтожено или обезврежено почти 120 беспилотников террористов комплексами противовоздушной обороны или средствами радиоэлектронной борьбы во время попыток атак на российскую авиабазу. По словам Конашенкова, большая часть из них запускалась из идлибской зоны безопасности — Эль-Латамна, Хан-Шейхун, Кафер-Зайед и другие.

Представитель Минобороны России отметил, что последняя атака на Хмеймим была 3 сентября. В ней участвовали два беспилотника. Также Конашенков не исключил, что временное затишье может быть связано с освобождением Хан-Шейхуна и Эль Латамны в идлибской зоне деэскалации.

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