В московском метро на рельсы упал котенок пассажирки

На станции "Трубная" сотрудники метрополитена спасли котенка Снегурочку, выпавшую из сумки женщины на рельсы, передает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе столичной подземки, 26 сентября поздно вечером женщина везла в сумке котенка, он выбрался и спрыгнул на путь. Машинист въезжавшего на станцию поезда применил экстренное торможение.

Испуганную и здоровую Снегурочку достали и вернули хозяйке. Владелица котенка поблагодарила сотрудников метро и полиции.

Сотрудники пресс-службы московского метрополитена напомнили, что перевозить питомцев можно только в специальных сумках или клетках. При этом необходимо проверять, насколько хорошо закрыты переноски.