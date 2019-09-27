Немецкий МИД готов поддержать Deutsche Welle, нарушившую российские законы

Министерство иностранных дел ФРГ готово поддержать, если это потребуется, вещательную корпорацию Deutsche Welle, так как верит в ее редакционные стандарты.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал представитель германского внешнеполитического ведомства Райнер Бройль. При этом он воздержался от прогнозов на будущее.

27 сентября комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России обвинило Deutsche Welle в том, что немецкое СМИ в своем аккаунте в Twitter во время одного из несанкционированных акций в Москве призвало россиян выйти на неразрешенное мероприятия. Сообщается, что на основании выводов думской комиссии аккредитация Deutsche Welle в РФ может быть приостановлена либо вовсе прекращена.

Также парламентская комиссия намерена изучить материалы "Медузы", Русской службы Би-би-си, "Радио Свобода" и других средств массовой информации на предмет нарушения российского законодательства.