Собака нашла педофила, надругавшегося над девятилетней девочкой

В Петербурге полицейская собака по кличке Жасмин помогла задержать подозреваемого в надругательстве над ребенком.

Как сообщили в региональном полицейском главке, сообщение о том, что в подъезде жилого дома неизвестный мужчина совершил сексуальное преступление в отношении 9-летней девочки, поступило от ее 35-летней мамы.

На место прибыла следственно-оперативная группа районной полиции, в том числе кинолог со служебной собакой Жасмин.

Она и помогла оперативно выйти на след подозреваемого. По подозрению в насилии над девочкой был задержан 27-летний неработающий житель района Купчино, передает РИА Новости.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование, сообщает главное управление СК РФ по Петербургу.

Наказание по ним может составить от 12 до 20 лет лишения свободы.