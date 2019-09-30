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Помогите детям. Русфонд 46 минут назад

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30 сентября 201908:09

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о годовалой Алисе Литуевой из Новосибирска.

У девочки тяжелое генетическое заболевание – несовершенный остеогенез, повышенная ломкость костей. Из-за частых переломов Алиса не может садиться, ползать, вставать. Чтобы остановить переломы и дать возможность ребенку нормально развиваться, необходимо дорогое лечение.

Из письма Марии Литуевой, мамы Алисы: "Дочка родилась с тяжелым генетическим заболеванием – несовершенным остеогенезом, повышенной ломкостью костей. Когда ей был месяц, в поликлинике во время планового осмотра у Алисы произошел перелом левой руки. В четыре месяца сломалась голень. Не успела кость срастись, как снова сломалась. Генетик объяснил нам, что кости у дочки пористые и очень хрупкие, направил нас в городскую больницу. Там нам никакого лечения не предложили, посоветовали меньше брать Алису на руки. Мы так и делали, но переломы продолжались: в июне этого года дочка сломала бедро и руку при попытке перевернуться. Мы решили обратиться в клинику Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) к профессору Беловой, которая занимается лечением детей с такими патологиями. Там у Алисы выявили тяжелую форму заболевания, назначили лечение. Но проблема в том, что стоит оно очень дорого, а оплатить его мы не в состоянии. Помогите, пожалуйста!"

Для спасения Алисы Литуевой не хватает 340 796 руб.

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: "Из-за частых переломов девочка не может научиться простым движениям – садиться, ползать, вставать. Чтобы Алиса могла развивать моторные навыки, необходимо укрепить ее кости: начать лечение препаратом памидронат и физическую реабилитацию".

Стоимость лечения 532 656 руб.

45 678 руб. собрали телезрители ГТРК "Новосибирск".

12 717 руб. собрали телезрители "НСК 49".

133 465 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 340 796 руб.

ПОМОЧЬ АЛИСЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,648 млрд руб. В 2019 году (на 26 сентября) собрано 1 023 659 790 руб., помощь получили 1379 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.ерьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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